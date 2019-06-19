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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 19:09

dizisinin oyuncuları kimler? Afilli Aşk konusu ne?

dizisi ilk bölümüyle geçen hafta Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Afili Aşk dizisinin yeni bölümü için bu akşam nefesler tutuldu. Şimdi izleyiciler Afili Aşk dizisinin oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. Peki, Afilli Aşk konusu ne? İşte Afili Aşk dizisine dair detaylar...

Afili Aşk dizisinin oyuncuları kimler?

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Afili Aşk izleyicilerden tam not aldı. Diziyi ilgiyle takip edilen izleyiciler Afili Aşk dizisinin oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. Afili Aşk dizisine dair merak edilen detayları sizin için derledik.

AFİLİ AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Afili Aşk'ın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Çağlar Ertuğrul (Kerem)

Burcu Özberk (Ayşe)

Altan Erkekli (Muhsin)

Benian Dönmez (Melahat)

Neşe Baykent (Yelda)

Taner Rumeli (Rıza)

Serkay Tütüncü (Volkan)

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