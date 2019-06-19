Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Afili Aşk izleyicilerden tam not aldı. Diziyi ilgiyle takip edilen izleyiciler Afili Aşk dizisinin oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. Afili Aşk dizisine dair merak edilen detayları sizin için derledik.
AFİLİ AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Afili Aşk'ın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Çağlar Ertuğrul (Kerem)
Burcu Özberk (Ayşe)
Altan Erkekli (Muhsin)
Benian Dönmez (Melahat)
Neşe Baykent (Yelda)
Taner Rumeli (Rıza)
Serkay Tütüncü (Volkan)
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