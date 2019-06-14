ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Ecrin Kurnaz'ın katili ortaya çıkıyor mu? Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri var mı? 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın katili üvey amca Özkan Kurnaz mı? Emine Şengün, vasilik davası için evden kaçtığını söyleyen eşine kavuşacak mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 14 Haziran Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!