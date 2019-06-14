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  • 15.06.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 09:14

'un devamı hangi tarihte yayında? Diriliş Osman'a bomba transfer! İşte oyuncuları

dizisinin bitmesi ile beraber yeni dönemde yayın hayatına başlayacak dizisi çok konuşulacağa benziyor. Mayıs ayında final yaparak izleyenlerine veda eden Diriliş Ertuğrul artık Diriliş Osman olarak devam edecek. Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu ise şimdiden merak konusu oldu. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul sonrasında onun devamı olan Diriliş Osman büyük bir heyecanla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit Ertuğrul Bey'in oğlu Osman karakteriyle birlikte yeni sezonda izleyicinin karşısında olacak. Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisi ile birlikte imza atmış ve çoktan çalışmalara başlamıştır. Osman Gazi dizisi için İstanbul-Anadolu yakası için çok geniş bir alana büyük bir plato inşa edildi. Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan Diriliş Osman dizisinde yer almayacak. Peki Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman hangi tarihte yayında? İşte oyuncuları

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