Diriliş Ertuğrul sonrasında onun devamı olan Diriliş Osman büyük bir heyecanla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit Ertuğrul Bey'in oğlu Osman karakteriyle birlikte yeni sezonda izleyicinin karşısında olacak. Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisi ile birlikte imza atmış ve çoktan çalışmalara başlamıştır. Osman Gazi dizisi için İstanbul-Anadolu yakası için çok geniş bir alana büyük bir plato inşa edildi. Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan Diriliş Osman dizisinde yer almayacak. Peki Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman hangi tarihte yayında? İşte oyuncuları