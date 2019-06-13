Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai sezon finali bölümüyle nefes kesti. Dizinin sezon finali bölümünün ardından izleyiciler yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Türkiye'de ve dünyada dikkat çeken Hercai dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte diziye dair detaylar...
HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hercai 31 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümüyle kısa süreliğine veda etti. Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.
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