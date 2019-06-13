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  • Son Güncelleme: 13.06.2019 23:29

2. yeni sezon ne zaman başlayacak? yayında mı?

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen dizisi sezon finali bölümüyle yakın zamanda kısa süreliğine ekranlara veda etti. Şimdi izleyiciler merakla başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hercai yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Hercai dizisine dair merak edilen detaylar...

Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai sezon finali bölümüyle nefes kesti. Dizinin sezon finali bölümünün ardından izleyiciler yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Türkiye'de ve dünyada dikkat çeken Hercai dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte diziye dair detaylar...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai 31 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümüyle kısa süreliğine veda etti. Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

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