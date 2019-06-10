Müge Anlı sezon finali ne zaman? 2019'a damga vuran olaylar

"ECRİN ÖLDÜ DİYE SENARYO KURDULAR"

"Herkes başrol oynamaya çalışıyor" diyen Özkan Kurnaz, şöyle konuştu; "Ben rol yapamam. O ayakkabı neden yolun sağında altında solunda üstünde bulunmuyor da, tam ortasında bulunuyor? Bu işi yapan adam uzman. Öyle bir oyun oynuyor ki; işin hakkını veriyor. Bu işin projesini çizmiş. Şunu da yapmış olabilirler. Çocuk "öldü" diye bulunsun, dışarda aramasınlar. Çocuğu "öldü zannetsinler" diye mezardan yaşlı bir kemik bulurlar, oraya atarlar. Elbiseyi de bir şekilde halleder. "Öldü sansınlar" diye herkes bu konunun üstünde dursun. Niye çocuğu dışarda aramasınlar diye... "