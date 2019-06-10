Müge Anlı sezon finali ne zaman? 2019'a damga vuran olaylar
Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri, dizilerin ardından Müge Anlı'nın ne zaman sezon finali yapacağını merak etmeye başladı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 2019 yılında birbirinden ilginç olaylara tanıklık edildi. Faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, 10 Haziran canlı yayında sezon finali tarihini açıkladı. Peki, Müge Anlı sezon finali ne zaman? İşte hem Müge Anlı sezon finali tarihi hem de 2019'a damga vuran olaylar!
Atv ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Müge Anlı, kısa bir süreliğine izleyicisine veda ediyor! Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finaline hazırlanıyor. Müge Anlı, 10 Haziran canlı yayında sezon finali tarihini açıkladı. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği "Müge Anlı sezon finali ne zaman?" sorusunu cevabı ve 2019 yılına damga vuran olaylar!
ECRİN BEBEK OLAYI
7 Mayıs tarihinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1.5 yaşında bir kız çocuğu evinin önünden bir anda kayboldu. Şüpheli üvey amca Özkan Kurnaz'dan yeni açıklamalar geldi.
"ECRİN ÖLDÜ DİYE SENARYO KURDULAR"
"Herkes başrol oynamaya çalışıyor" diyen Özkan Kurnaz, şöyle konuştu; "Ben rol yapamam. O ayakkabı neden yolun sağında altında solunda üstünde bulunmuyor da, tam ortasında bulunuyor? Bu işi yapan adam uzman. Öyle bir oyun oynuyor ki; işin hakkını veriyor. Bu işin projesini çizmiş. Şunu da yapmış olabilirler. Çocuk "öldü" diye bulunsun, dışarda aramasınlar. Çocuğu "öldü zannetsinler" diye mezardan yaşlı bir kemik bulurlar, oraya atarlar. Elbiseyi de bir şekilde halleder. "Öldü sansınlar" diye herkes bu konunun üstünde dursun. Niye çocuğu dışarda aramasınlar diye... "
ECRİN'İN ÜVEY AMCASI ÖZKAN KURNAZ DARP EDİLDİ
İlçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer dün akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu.
Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi" şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.