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Müge Anlı canlı yayınında son dakika! Ecrin bebeğin otopsi sonucu Adli Tıp'tan geldi mi? 14 Haziran Müge Anlı son bölüm full izle

14.06.2019 17:40

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Ecrin bebeğin otopsi sonucu Adli Tıp Kurumu'ndan geldi mi? Emine Şengün, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından alıkonan eşine kavuştu mu? Hepsi ve daha fazlası 14 Haziran Müge Anlı son bölümde!


Hiç görmediği anne ve babasını arıyordu; baba tarafı Mehmet'i kardeş olarak kabul ediyor! 3 aydır haber alınamıyordu. Müge Anlı bir çocuk annesi Emine Gözükan'ı buldu! Müge Anlı 14 ay önce İstanbul'da kaybolan 20 yaşındaki Abdullah Sisili'yi buldu!

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