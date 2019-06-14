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Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Müge Anlı, Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve yerli Sherlock olarak anılan Müge Anlı'nın kaç çocuğu olduğu merak konusu oldu. Lidya Müge Akdağ adında bir kızı olduğu bilinen Müge Anlı'nın oğlu da mı var? İşte hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan, Türkiye'nin en güvenilir ismi Müge Anlı'nın oğlu...

14.06.2019 13:49 - Son Güncelleme: 14.06.2019 13:58
Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Müge Anlı'nın oğlu olduğunu biliyor muydunuz? 14 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlundan bahseden Müge Anlı, hayranlarını merak içerisinde bıraktı. İşte başarılı sunucu Müge Anlı'nın oğlu ve çok özel bilgiler!

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Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı maçları izlemeye gidiyor, sevgisini sık sık dile getiriyor.

Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Anlı, kariyerine bir kanalda stajyer olarak başladı. Kamera arkası için televizyonculuğun en renkli ve en yaratıcı kısmı diyen Anlı, kısa sürede yönetmen yardımcısı oldu.

Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Magazin hiç ilgisini çekmese de Kenan Erçetingöz'ün teklifiyle Top Secret dergisinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Aynı anda televizyon programının da koordinatörlüğünü yapıyordu. Aslında magazin gazeteciliği serüveni de böyle başladı

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