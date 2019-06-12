Müge Anlı canlı yayınında son dakika! Ecrin'in otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili bulundu mu?

Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi" şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.