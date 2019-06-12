Müge Anlı canlı yayınında son dakika! Ecrin'in otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebeğin katili bulundu mu?
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında nefesler tutuldu. Tüm Türkiye Ecrin'in otopsi sonucunun çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde kaybolan Ecrin Kurnaz hakkında son durum nedir? Günler sonra bölgedeki ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının otopsi sonucu geldi mi? Ecrin'i son gören kişi olan üvey amca Özkan Kurnaz, Ecrin bebeği öldürdü mü? Müge Anlı canlı yayınında aranan Ecrin bebeğin katili kim? İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmeleri!
Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gözü kulağı Ecrin bebeğin otopsi sonucunda! 7 Mayıs tarihinde 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz evinin önünde oynarken kayboldu. Tam 22 gün boyunca kendisinden haber alınamayan küçük kız çocuğuna ait olabileceği düşünülen kemik parçaları, 27 Mayıs tarihinde ormanlık alanda bulundu. Merakla beklenen otopsi sonucu çıktı mı? İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmeleri!
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMESİ! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
BAŞ ŞÜPHELİ ÜVEY AMCA ÖZKAN DARP EDİLDİ!
1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer adında bir vatandaş, parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu.
Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi" şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
EKMEK YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ ANCAK EVDE EKMEK BULUNMADI!
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz üzerinde toplanıyor. Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu gün evde kavga çıkmış anne Sevda bu sebepten dolayı fenalaşmış. Anne Sevda'nın fenalaşması üzerine Deniz'le birlikte o gün hastaneye gittiler. Küçük Ecrin'i gören son kişi ise amca Özkan Kurnaz. Ecrin'in babaannesi, ekmek yaparken oğluna Ecrin'i kapı önüne bırakmasını söylemiş ve Özkan'ın da bebeği her zaman oynadığı bahçeye bırakıp tarlaya ve ineklere bakmaya gittiğini söylemişti.