Müge Anlı canlı yayınındaki Psikiyatrist Arif Verimli kimdir? Arif hoca hakkında şaşırtan gerçek!
Müge Anlı canlı yayınındaki Psikiyatrist Arif Verimli'nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılırken, olayların değerlendirmesini yapan Psikiyatrist Arif Verimli, Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in hayatını merak eden izleyiciler, özellikle Arif Verimli'nin kim olduğunu ve memleketini bir hayli merak etti. İşte Müge Anlı canlı yayınındaki Arif Verimli ve diğer uzmanların memleketleri!
13.06.2019 12:34
- Son Güncelleme: 13.06.2019 12:55
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