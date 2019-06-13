Müge Anlı canlı yayınındaki Psikiyatrist Arif Verimli kimdir? Arif hoca hakkında şaşırtan gerçek!

Müge Anlı canlı yayınındaki Arif Verimli kimdir? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi, Psikiyatrist Arif Verimli'nin hayatını merak etti. İşte Müge Anlı canlı yayınındaki uzmanların memleketleri!