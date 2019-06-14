Müge Anlı canlı yayında şok itiraf! Müge Anlı, Hüsnü Şahin olayıyla ilgili canlı yayında çileden çıktı!

Ayrıca Kadir Topal Müge Anlı canlı yayına katılarak "Cuma günü beni telefonla aramıştı Karasu'ya götürür müsün diye. Akşam köye geldiğimde arayıp ne işin var Karasu'da diye sordum. Oda bana sen ne yapacaksın boş ver beni oraya götürüver ben senin mazot paranı veririm dedi. O gün götürdüm ben ve o gün kayboldu." açıklamalarını yaptı.