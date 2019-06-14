Müge Anlı canlı yayında şok itiraf! Müge Anlı, Hüsnü Şahin olayıyla ilgili canlı yayında çileden çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortalık karıştı. 28 gün önce İzmir'in Bergama ilçesinde ortadan kaybolan Hüsnü Şahin'e ne oldu? Kaybolduğu gün en yakın arkadaşı Kadir Topal ile dışarı çıkan Hüsnü Şahin'in itirafı herkesi şok etti! 14 Haziran Müge Anlı canlı yayınına bağlanan baş şüpheli Kadir Topal, kendi söylediklerini Müge Anlı'ya, "Sen nereden biliyorsun?" şeklinde sorunca, başarılı sunucu çileden çıktı. İşte Müge Anlı'daki Hüsnü Şahin olayıyla ilgili detaylar!
Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı. İzmir'in Bergama ilçesinde 18 Mayıs 2019 tarihinde kaybolan Hüsnü Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolduğu gün en yakın arkadaşı Kadir Topal ile dışarı çıkan Hüsnü bey bir daha eve geri dönmedi. Hüsnü Şahin'in en son gördüğü kişi olan Kadir Topal ise verdiği çelişkili ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti. Hüsnü Şahin'in kaybolmadan önce itirafı ortaya çıktı. Baş şüpheli Kadir Topal, 14 Haziran Müge Anlı canlı yayınında verdiği tepkiyle Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte Müge Anlı'daki Hüsnü Şahin olayıyla ilgili detaylar!
18 Mayıs'tan beri kendisinden haber alınamayan Hüsnü Şahin'in en son görüştüğü kişi Kadir Topal. Kadir Topal Hüsnü beyi ilk açıklamalarda görmediğini belirtiyor. Ama daha sonra köylüler Kadir bey ile Hüsnü beyi aynı araçta görüklerini söylemesi Hüsnü beyin tavır değiştirmesine sebep oluyor ve jandarmaya giderek "Evet biz beraberce çıkmıştık sonra ben onu Karasu mevkinde bir yere bıraktım sonrasından haberim yok" açıklamasını yaptı.
Ayrıca Kadir Topal Müge Anlı canlı yayına katılarak "Cuma günü beni telefonla aramıştı Karasu'ya götürür müsün diye. Akşam köye geldiğimde arayıp ne işin var Karasu'da diye sordum. Oda bana sen ne yapacaksın boş ver beni oraya götürüver ben senin mazot paranı veririm dedi. O gün götürdüm ben ve o gün kayboldu." açıklamalarını yaptı.