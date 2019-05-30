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  • 30.05.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 10:27

canlı yayınında Ecrin bebek gelişmesi! Sarsıcı gerçek ortaya çıkıyor! 30 Mayıs Müge Anlı canlı izle

ında Ecrin bebek gelişmesi! Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünden kaybolan ve 22 gün sonunda ormanlık alanda bulunan kemik parçaları 'a mı ait? Türkiye'nin yakından takip ettiği Ecrin bebek olayında son durum ne? Hafta içi her gün yayınlanan canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmeleri aktarılıyor! Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Hepsi ve daha fazlası, 30 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebek gelişmesi! Ecrin bebek bulundu mu? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ormanlık alanda bulunan kemik parçaları Ecrin bebeğe mi ait? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz neler anlatacak? Müge Anlı Ecrin bebek olayını aydınlatıyor mu? Müge Anlı'nın bugünkü progrmaında yaşananları merak ediyorsanız, 30 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

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