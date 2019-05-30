ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Ecrin bebek gelişmesi! Ecrin bebek bulundu mu? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ormanlık alanda bulunan kemik parçaları Ecrin bebeğe mi ait? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz neler anlatacak? Müge Anlı Ecrin bebek olayını aydınlatıyor mu? Müge Anlı'nın bugünkü progrmaında yaşananları merak ediyorsanız, 30 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!