Çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanacak yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Fenomen dizinin izleyicileri "Diriliş Ertuğrul final mi yapıyor, neden final yapıyor?" sorularını merak ediyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL Mİ YAPIYOR?

Diriliş Ertuğrul bu akşam saat 20.30'da başlayacak 150. bölümüyle final yapacak. Yeni sezonda dizi Osman Gazi'nin hayatını anlatacak.