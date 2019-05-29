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  • 29.05.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 18:43

mi yapıyor, neden final yapıyor? Ertuğrul Bey Diriliş Osman'da olacak mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi bu akşam çok konuşulacak bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Şimdi dizinin izleyicileri merakla " mi yapıyor, neden final yapıyor?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Ertuğrul Bey Diriliş Osman'da olacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul dizisine dair merak edilen detaylar...

Çarşamba akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanacak yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Fenomen dizinin izleyicileri "Diriliş Ertuğrul final mi yapıyor, neden final yapıyor?" sorularını merak ediyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL Mİ YAPIYOR?

Diriliş Ertuğrul bu akşam saat 20.30'da başlayacak 150. bölümüyle final yapacak. Yeni sezonda dizi Osman Gazi'nin hayatını anlatacak.

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