Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan bakın nereliymiş! Memleketini duyanlar çok şaşırıyor

Diriliş Ertuğrul dizisinde son kez Ertuğrul Bey karakterini canlandıracak olan Engin Altan Düzyatan ardından Diriliş Ertuğrul'a veda edecek ve Diriliş Osman adı altında bayrağı Burak Özçivit alacak. Eşi Neslişah Alkoçlar ile özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Engin Altan Düzyatan'ın hayatını dair merak edilmeyen şey yok desek yeridir. Eşinden, dizilere hatta boyuna kadar aranan Engin Altan Düzyatan hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Peki Engin Altan Düzyatan nereli? İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin memleketleri.

29.05.2019 16:48 - Son Güncelleme: 29.05.2019 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





