Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Çarşamba günü dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul ve Kuzgun dizileri sezon finali bölümüyle ekranlara ara verdi. Diziseverler dünkü reyting sonuçları bilgisini araştırmaya başladı. 29 Mayıs tarihli reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 29 Mayıs Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz dizisi reyting sonuçları....
29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|29.05.2019
|DIZILER
|Kas.44
|30.Ara
|2
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|29.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Haz.73
|44.7
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|29.05.2019
|DIZILER
|Haz.46
|18.35
|4
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|29.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.37
|23.82
|5
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|29.05.2019
|DIZILER
|May.34
|14.21
|6
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|29.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|05.Mar
|14.91
|7
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|29.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Nis.22
|13.14
|8
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|29.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.49
|Eyl.42
|9
|YEMIN
|KANAL 7
|29.05.2019
|DIZILER
|Mar.25
|Ağu.66
|10
|HAVA DURUMU
|ATV
|29.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.Haz
|Eki.46
|11
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|29.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.98
|Eyl.94
|12
|ESRA EROL'DA
|ATV
|29.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|02.Eyl
|14.62
|13
|ATV ANA HABER
|ATV
|29.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.84
|Eki.69
|14
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|29.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.84
|10.Ağu
|15
|KUZGUN
|STAR TV
|29.05.2019
|DIZILER
|Şub.79
|Tem.38
|16
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|29.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.72
|13.52
|17
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|29.05.2019
|DIZILER
|Şub.66
|14.46
|18
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|29.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.66
|09.May
|19
|GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
|SHOW TV
|29.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.51
|Haz.84
|20
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR
|ATV
|29.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.49
|19.22
29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|29.05.2019
|DIZILER
|10.Ağu
|30.92
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|29.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.31
|31.02
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|29.05.2019
|DIZILER
|May.39
|18.21
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|29.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|04.May
|36.51
|5
|GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
|SHOW TV
|29.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.77
|Ağu.43
|6
|KUZGUN
|STAR TV
|29.05.2019
|DIZILER
|Şub.65
|Tem.62
|7
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|29.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.47
|Eyl.75
|8
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|29.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.37
|Haz.99
|9
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|29.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.19
|13.46
|10
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|29.05.2019
|DIZILER
|Şub.14
|Haz.25
|11
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|29.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.77
|Eki.74
|12
|ESRA EROL'DA
|ATV
|29.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Oca.74
|10.Ağu
|13
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|29.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.71
|Tem.44
|14
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|29.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.62
|13.34
|15
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL
|KANAL D
|29.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.62
|Nis.91
|16
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|29.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|01.Haz
|May.93
|17
|THE TASTE TURKIYE
|FOX
|29.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.57
|May.26
|18
|ATV ANA HABER
|ATV
|29.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.55
|06.Haz
|19
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|29.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.53
|May.65
|20
|BENI BIRAKMA
|ATV
|29.05.2019
|DIZILER
|Oca.53
|Ara.51
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