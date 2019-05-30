Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 30.05.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 13:24

29 Mayıs : Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz dizisi reyting sonuçları listesi

29 Mayıs listesi paylaşıldı. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz ve TRT 1'de 5 sezondur yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un reyting sonuçları merak ediliyor. Sezon finali bölümüyle ekranlara gelen dizilerin reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 29 Mayıs Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz dizisi reyting sonuçları listesi...

29 Mayıs reyting sonuçları

için bekleyiş sona erdi. Çarşamba günü dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul ve Kuzgun dizileri sezon finali bölümüyle ekranlara ara verdi. Diziseverler bilgisini araştırmaya başladı. 29 Mayıs tarihli reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 29 Mayıs Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz dizisi reyting sonuçları....

29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 29.05.2019 DIZILER Kas.44 30.Ara
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 29.05.2019 GERCEK YASAMLAR Haz.73 44.7
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 29.05.2019 DIZILER Haz.46 18.35
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 29.05.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.37 23.82
5 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 29.05.2019 DIZILER May.34 14.21
6 SAHUR VAKITLERI ATV 29.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 05.Mar 14.91
7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 29.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Nis.22 13.14
8 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 29.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.49 Eyl.42
9 YEMIN KANAL 7 29.05.2019 DIZILER Mar.25 Ağu.66
10 HAVA DURUMU ATV 29.05.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Haz Eki.46
11 SAHUR VAKITLERI ATV 29.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.98 Eyl.94
12 ESRA EROL'DA ATV 29.05.2019 GERCEK YASAMLAR 02.Eyl 14.62
13 ATV ANA HABER ATV 29.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.84 Eki.69
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 29.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.84 10.Ağu
15 KUZGUN STAR TV 29.05.2019 DIZILER Şub.79 Tem.38
16 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 29.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.72 13.52
17 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 29.05.2019 DIZILER Şub.66 14.46
18 IFTAR VAKITLERI ATV 29.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.66 09.May
19 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 29.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.51 Haz.84
20 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 29.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.49 19.22

29 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 29.05.2019 DIZILER 10.Ağu 30.92
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 29.05.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.31 31.02
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 29.05.2019 DIZILER May.39 18.21
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 29.05.2019 GERCEK YASAMLAR 04.May 36.51
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 29.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.77 Ağu.43
6 KUZGUN STAR TV 29.05.2019 DIZILER Şub.65 Tem.62
7 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 29.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.47 Eyl.75
8 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 29.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.37 Haz.99
9 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 29.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.19 13.46
10 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 29.05.2019 DIZILER Şub.14 Haz.25
11 YEMEKTEYIZ TV8 29.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.77 Eki.74
12 ESRA EROL'DA ATV 29.05.2019 GERCEK YASAMLAR Oca.74 10.Ağu
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 29.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.71 Tem.44
14 ATV GUN ORTASI ATV 29.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.62 13.34
15 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL KANAL D 29.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.62 Nis.91
16 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 29.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 01.Haz May.93
17 THE TASTE TURKIYE FOX 29.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.57 May.26
18 ATV ANA HABER ATV 29.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.55 06.Haz
19 SAHUR VAKITLERI ATV 29.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.53 May.65
20 BENI BIRAKMA ATV 29.05.2019 DIZILER Oca.53 Ara.51

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri29 Mayıs reyting sonuçları: Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz dizisi reyting sonuçları listesi
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri