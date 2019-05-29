TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler "Diriliş Ertuğrul'dan Diriliş Osman'a hangi oyuncular geçecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
DİRİLİŞ: OSMAN'DA YER ALACAK KARAKTERLER
Osman Gazi
Rabia Bala Hatun
Gündüz
Savcı
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