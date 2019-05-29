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  • 29.05.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 23:47

'un finalinde ayrılık zamanı! 'a hangi oyuncular geçecek?

Beş sezondur TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran , 150. bölümüyle final yaptı. Dizi yeni sezonda yeni konseptle izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler Diriliş Ertuğrul dizisinden dizisinde hangi tarihi karakterlerin geçeceğini merak ediyor. İşte Diriliş Osman dizisine dair merak edilenler...

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi izleyiciler "Diriliş Ertuğrul'dan Diriliş Osman'a hangi oyuncular geçecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

DİRİLİŞ: OSMAN'DA YER ALACAK KARAKTERLER

Osman Gazi
Rabia Bala Hatun
Gündüz
Savcı

kalan karakter 1000

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