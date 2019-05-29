Ertuğrul Bey (Gazi) kimdir, nasıl öldü? İşte Ertuğrul Bey'in hayatı ve çocukları...

Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin final bölümü öncesi birçok kişi merakla Ertuğrul Bey'in hayatını araştırıyor. Peki, tarihte Ertuğrul Bey kimdir? İşte Ertuğrul Gazi'nin hayatına dair detaylar...

ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?

13. Yüzyıl'da dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.