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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 09:27

! Ertuğrul öldü mü?

final bölümünde artık Moğollara karşı büyük cenk başlıyor. Bütün Türk obaları ve Moğolları durdurmak alemi İslam için ittifak yapmıştır.

Diriliş Ertuğrul yine TRT 1 ekranlarına damga vurdu. Diriliş Ertuğrul finalden önceki son bölümde önemli gelişmeler yaşandı. Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti.

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