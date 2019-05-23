Diriliş Ertuğrul yine TRT 1 ekranlarına damga vurdu. Diriliş Ertuğrul finalden önceki son bölümde önemli gelişmeler yaşandı. Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti.
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