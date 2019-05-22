Her hafta çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'da bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından gözler final bölümüne çevrildi. Ertuğrul Gazi dönemini anlatan Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler Diriliş Ertuğrul 150. final bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul'un final bölümü fragmanı yayınlandı.