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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 23:45

. final bölüm fragmanı yayında mı? Ertuğrul Bey ölüyor mu?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi finalden önceki bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelecek hafta final bölümüyle Ertuğrul Gazi dönemine veda edecek dizinin bu haftaki bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler şimdi . final bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diriliş Ertuğrul'da bu hafta yaşanan olaylar ve yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar...

Her hafta çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'da bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından gözler final bölümüne çevrildi. Ertuğrul Gazi dönemini anlatan Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Şimdi izleyiciler Diriliş Ertuğrul 150. final bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul'un final bölümü fragmanı yayınlandı.

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