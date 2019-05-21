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  • 21.05.2019
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'un 'Ertuğrul Bey'i 'dan 'e tarihi hediye

, ’ın hediyesiyle adeta mest oldu. Oyuncu, futbolcuya düğün hediyesi olarak ‘’da giydiği kostümünü verdi.

Tarihi hediye
Her fırsatta Osmanlı sevdasını gözler önüne seren Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'e yakın dostu Engin Altan Düzyatan'dan çok özel bir hediye geldi. 'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Düzyatan, Özil'e dövüş sahnelerinde giydiği zırhlı kostümü hediye etti. Ünlü oyuncunun bu jesti, 7 Haziran'da Amine Gülşe ile Four Seasons Hotel Bosphorus'ta evlenecek olan Özil'e düğün hediyesi olarak yaptığı öğrenildi. Ünlü futbolcu, diziyi öylesine seviyor ki 'daki evinden 'Diriliş Ertuğrul' izlerken sık sık paylaşım yapıyor. Hatta futbolcu, Şubat'ta Gülşe ile Diriliş setini ziyaret edip tüm ekibi tebrik etmişti. Özil'in yakın dostunun hediye ettiği kostümü, Londra'daki çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığı 35 milyon euroluk lüks malikanesinin baş köşesine koyacağı öğrenildi. Bu arada çiftin düğün konsepti de belli oldu. ile 'in Boğaz'ın büyülü atmosferinde gerçekleşecek düğünlerinde Osmanlı motifleri hakim olacak…



ile eşi , önceki akşam da Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftiyle Ulus Sunset'te yemekteydi.

DOĞAN SAVAŞ

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