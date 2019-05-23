Reyting sonuçları... 22 Mayıs Çarşamba günü reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Diziseverlerin yakından takip ettiği Sen Anlat Karadeniz dizisi her çarşamba günü izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Öte yandan TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin de reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, dünkü reyting sonuçları nasıl? İşte 22 Mayıs Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları...
22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|22.05.2019
|DIZILER
|Kas.87
|30.24
|2
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|22.05.2019
|DIZILER
|Tem.49
|20.May
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|22.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.22
|25.Oca
|4
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|22.05.2019
|DIZILER
|Haz.23
|16
|5
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|22.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|May.24
|14.55
|6
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|22.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.82
|37.25
|7
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|22.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Nis.77
|13.63
|8
|SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)
|ATV
|22.05.2019
|DIZILER
|Nis.53
|Ara.32
|9
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|22.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|04.Eyl
|13.May
|10
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Nis
|Ağu.67
|11
|KUZGUN
|STAR TV
|22.05.2019
|DIZILER
|Mar.38
|Ağu.84
|12
|ESRA EROL'DA
|ATV
|22.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.17
|15.68
|13
|GULDUR GULDUR SHOW
|SHOW TV
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Nis
|Tem.69
|14
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.97
|14.67
|15
|GULDUR GULDUR SHOW OZET
|SHOW TV
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.92
|Ağu.26
|16
|ATV ANA HABER
|ATV
|22.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.89
|10.Ara
|17
|HAVA DURUMU
|ATV
|22.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.84
|09.Şub
|18
|YEMIN
|KANAL 7
|22.05.2019
|DIZILER
|Şub.83
|07.Mar
|19
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|22.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.77
|Eyl.77
|20
|KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL
|ATV
|22.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Şub.75
|10.Şub
22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|22.05.2019
|DIZILER
|Kas.52
|29.91
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|22.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.79
|30.63
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|22.05.2019
|DIZILER
|06.May
|17.Ara
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|22.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.19
|35.58
|5
|GULDUR GULDUR SHOW
|SHOW TV
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Eyl
|10.Nis
|6
|KUZGUN
|STAR TV
|22.05.2019
|DIZILER
|Mar.86
|Eki.35
|7
|GULDUR GULDUR SHOW OZET
|SHOW TV
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.35
|Eki.21
|8
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|22.05.2019
|DIZILER
|Şub.97
|Tem.79
|9
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.82
|Tem.28
|10
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|22.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.58
|Tem.74
|11
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.55
|15.19
|12
|THE TASTE TURKIYE OZET
|FOX
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.46
|Tem.73
|13
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|22.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.44
|Ağu.44
|14
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|22.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.31
|Tem.19
|15
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|22.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|02.Şub
|Tem.88
|16
|SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)
|ATV
|22.05.2019
|DIZILER
|Şub.16
|Haz.21
|17
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|22.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Eyl
|38.93
|18
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL
|KANAL D
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.96
|May.39
|19
|HAVA DURUMU
|ATV
|22.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.85
|Haz.52
|20
|THE TASTE TURKIYE
|FOX
|22.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.84
|Nis.89
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