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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 11:09

22 Mayıs : Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizileri reyting sonuçları listesi

22 Mayıs belli oldu. Çarşamba günleri dizileri sıralamasında en çok aranılanlar arasında yer alan Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz dizisinin reyting sonuçları açıklandı. Peki, konusunda son durum nedir? İşte Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları listesi...

22 Mayıs reyting sonuçları

... 22 Mayıs Çarşamba günü reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Diziseverlerin yakından takip ettiği Sen Anlat Karadeniz dizisi her çarşamba günü izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Öte yandan TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin de reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, nasıl? İşte 22 Mayıs Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları...

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 22.05.2019 DIZILER Kas.87 30.24
2 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 22.05.2019 DIZILER Tem.49 20.May
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 22.05.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.22 25.Oca
4 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 22.05.2019 DIZILER Haz.23 16
5 SAHUR VAKITLERI ATV 22.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR May.24 14.55
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 22.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.82 37.25
7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 22.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Nis.77 13.63
8 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 22.05.2019 DIZILER Nis.53 Ara.32
9 SAHUR VAKITLERI ATV 22.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 04.Eyl 13.May
10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Nis Ağu.67
11 KUZGUN STAR TV 22.05.2019 DIZILER Mar.38 Ağu.84
12 ESRA EROL'DA ATV 22.05.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.17 15.68
13 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Nis Tem.69
14 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.97 14.67
15 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.92 Ağu.26
16 ATV ANA HABER ATV 22.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.89 10.Ara
17 HAVA DURUMU ATV 22.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.84 09.Şub
18 YEMIN KANAL 7 22.05.2019 DIZILER Şub.83 07.Mar
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 22.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.77 Eyl.77
20 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 22.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Şub.75 10.Şub

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 22.05.2019 DIZILER Kas.52 29.91
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 22.05.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.79 30.63
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 22.05.2019 DIZILER 06.May 17.Ara
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 22.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.19 35.58
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Eyl 10.Nis
6 KUZGUN STAR TV 22.05.2019 DIZILER Mar.86 Eki.35
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.35 Eki.21
8 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 22.05.2019 DIZILER Şub.97 Tem.79
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.82 Tem.28
10 SAHUR VAKITLERI ATV 22.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.58 Tem.74
11 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.55 15.19
12 THE TASTE TURKIYE OZET FOX 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.46 Tem.73
13 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 22.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.44 Ağu.44
14 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 22.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.31 Tem.19
15 SAHUR VAKITLERI ATV 22.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 02.Şub Tem.88
16 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 22.05.2019 DIZILER Şub.16 Haz.21
17 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 22.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Eyl 38.93
18 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL KANAL D 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.96 May.39
19 HAVA DURUMU ATV 22.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.85 Haz.52
20 THE TASTE TURKIYE FOX 22.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.84 Nis.89

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