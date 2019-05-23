Engin Altan Düzyatan, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Bugün 12.30'da yapılacak Hadi Magazin yarışması için geri sayım başlarken, Hadi ekibi yarafından ipucu sorusu paylaşıldı. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinde giydiği zırhlı kostümü, düğün hediyesi olarak bir arkadaşına hediye verdi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan zırhlı kostümü kime hediye etti? İşte 23 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (23 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ve izleyici tarafından hayranlıkla takip edilen Engin Altan Düzyatan ile ilgili. Düzyatan, Diriliş dizisinde giydiği zırhlı kostümü, dizinin hayranı olan bir arkadaşına düğün hediyesi olarak vermiştir. Siz bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz?" denildi.