Diriliş Ertuğrul 150.bölüm final fragmanı izle! Büyük savaş başladı 23.05.2019 11:34

Ekranların en fazla izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul'da artık final heyecanı yaşanıyor. Önümüzdeki hafta Diriliş Ertuğrul final bölümü ile ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul 150.bölüm final bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul final bölümde; Ertuğrul ve Berke Han yaptıkları planla hem haini buldular hemde Arıkbuga'yı yakalamışlardı. Ertuğrul orada Arıkbuga'yı öldürecektir.

Kıtay'ın cezasını ise Berke Han verecektir. Ardından Ertuğrul ve Berke Han vedalaşırlar. Ertuğrul Bey obasına doğru yola çıkar.

Ve artık Moğollara karşı büyük cenk başlıyor. Bütün Türk obaları ve Berke Han Moğolları durdurmak alemi İslam için ittifak yapmıştır.

Artık Osmanlı Devleti'nin kurulması için tüm şartlar oluşuyor.