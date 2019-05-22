Diriliş Ertuğrul dizisinin yakışıklı oyuncusu Engin Altan Düzyatan hakkında ilginç gerçek! Ünlü oyuncu aslında...
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz haftalarda yapımcılık için birtakım adımlar attığını ifade etmişti. Sevilen oyuncunun bir daha ekranlarda bulunmama kararı hayranlarını bir hayli üzdü. Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyer hayatında hızla yükselişe geçen Engin Altan Düzyatan'ın nereli olduğu ise, yakışıklı oyuncu hakkında en çok merak edilen konular arasında. Bu gerçeği öğrenince şok olacaksınız! İşte Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın memleketi!
22.05.2019 14:37
- Son Güncelleme: 22.05.2019 14:46
Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyer hayatında büyük çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağına üzülen hayranları, ünlü oyuncu hakkındaki her şeyi merak etmeye devam ediyor. Engin Altan Düzyatan hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi! Peki, Engin Altan Düzyatan nereli? İşte Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan'ın ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...
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