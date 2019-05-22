Diriliş Ertuğrul dizisinin yakışıklı oyuncusu Engin Altan Düzyatan hakkında ilginç gerçek! Ünlü oyuncu aslında...

Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyer hayatında büyük çıkış yakalayan Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağına üzülen hayranları, ünlü oyuncu hakkındaki her şeyi merak etmeye devam ediyor. Engin Altan Düzyatan hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi! Peki, Engin Altan Düzyatan nereli? İşte Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan'ın ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...

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