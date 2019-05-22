Çukur 67. yeni bölüm fragmanı Show TV izle: Çukur 67. yeni bölüm fragmanı son bölümün izleyici karşısına çıktıktan sonra araştırılıyor. Çukur 2. Sezon 34. Bölüm fragmanı yayında mı? Çukur son bölümde çok önemli gelişmeler yaşandı. İzleyiciler adeta çıldırdı. Uluç'la ilgili tüm gerçekleri öğrenen Koçovalılar, Uluç'un aracılığıyla Yücel'e tuzak kurar. Ancak hiç beklemedikleri bir hamleyle karşıya kalan Koçovalılar ava giderken avlandı. Şimdi dizinin fanları yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

Çukur, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Şenay Gürler, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı Türk televizyon dizisi. İlk bölümü 23 Ekim 2017'de yayınlandı.

Çukur 67. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

ÇUKUR 67. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ 67.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON 66.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uluç'la ilgili tüm gerçekleri öğrenen Koçovalılar, Uluç'un aracılığıyla Yücel'e tuzak kurar. Ancak hiç beklemedikleri bir hamleyle karşıya kalan Koçovalılar ava giderken avlandı. Uluç, gizli mekana gelen otomobilden Yücel'in inmesini beklerken karşısında onun adamlarını görünce şoke olur. Bu sırada Yamaç başta olmak üzere herkesten habersiz evi gören bir yerde pusuda bekleyen Aliço, Uluç'u vurmak için silahını ateşler. Uluç'un vurulması ile şaşkına dönen Yamaç koşarak Yücel'in içinde bulunduğunu sandığı aracına ateş etmeye başlar. Aynı sırada Cumali ve Kemal de neler olduğunu anlamaya çalışır. Onlar da silahlarını çıkarıp araca ateş etmeye başlar.

ALİÇO YÜCEL'İN ELİNDE

Aliço, Uluç'u kendisinin vurmadığını anlar. Olanı biteni anlamaya çalışırken, Uluç'u vuranın Yücel olduğunu anlar. Yücel ile karşı karşıya kalan Aliço'yu arkasından gelen Remzi başına silahla vurarak bayıltır. Damla babasının yanına koşmaya başlar. Cumali ve Yamaç ona engel olmaya çalışır. Cumali onu uzaklaştırır. Uluç'un cesedini eve taşırlar. Damla babasının cesedinin başında gözyaşları döker. Bu sırada Yamaç telefonla adamlarını arar. Kemal ve Metin etrafı arar. Kemal yerde Aliço'nun silahını bulur. Metin Kemal'den Ali'yi arayıp yerinde olup olmadığını kontrol etmesini ister. Ali Aliço'nun kulübesini kontrol eder ve Aliço'nun orda olmadığını söyler. Bu sırada Metin silahın altında siyah zarfı bulur.

YÜCEL: ARTIK BENİMSİN!

Kemal Yamaç'ı dışarı çağırır. Yamaç neler olup bittiğini sorar Kemal "Aliço" derken Metin siyah zarfı Yamaç'a uzatır. Yamaç şoke olur. Zarfı almak istemez. Bu sırada Yücel kaçırdığı Aliço'nun yanına gelir. Aliço "yapma" diye yalvarırken, Yücel "artık benimsin" der.

YAMAÇ VE AZER KARŞI KARŞIYA!

Yamaç, Yücel'in bıraktığı siyah zarfı açtığında Aliço'nun elinde olduğunu öğrenir. Çılgına döner. Yücel diye haykırır. Aliço'yu bulmak için harekete geçer. Heryerde Aliço'yu arar ancak karşısına Azer çıkar. Azer, Yamaç'a "Karınla yeğenin ölmüş kaç para onların acısını kapatır?" diye sorar. Yamaç o konuya girmemesini söyler ancak Azer sözlerine devam eder. Ardından "Belli ki sizin ailede bir canın karşılığı bir çanta paraymış" deyince Yamaç çılgına döner ve Azer'e saldırır.

ÇUKUR'DA ALİÇO ÖLECEK Mİ?

Dizinin yeni bölümünde Aliço'ya neler olacağı merak ediliyor. Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu bölümde belli olacak.

INSTAGRAM'DAN VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Çukur dizisinde Aliço rolünü oynayan oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'dan Aliço karakterinin fotoğrafını paylaşarak el sallayan emoji koydu. Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur, iki sezondur ekrana geliyor. Bu yıl ekran macerasını sonlandırması beklenen dizinin hayranları ne zaman final yapacağını merak ediyor.

Dizide Yamaç Koçovalı karakterini başarılı bir şekilde canlandıran İynemli, 10 bölüm sonra sezon finali yapacaklarını söyledi. Oyuncu, "Yazın tatil mi yapacaksınız? Yoksa film mi çekeceksiniz?" sorusuna, "Sürpriz projeler olabilir, bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

Çukur dizisinin 27 Mayıs tarihinde final yapması bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.