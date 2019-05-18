TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul hakkında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 2 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Diriliş Ertuğrul'dan şoke eden haberler geliyor. Diriliş Ertuğrul'da birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm bulundu. Fenomen yapımın yeni sezonunda isim değişikliğine gidilecek. Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış. Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Peki Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü?