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  • 20.05.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:46

() tarihte gerçekte nasıl öldü? 'da kavga çıktı! diziden ayrıldı mı?

diziden ayrıldı mı? () tarihte gerçekte nasıl öldü? Ekranların sevilen dizisi 'da beklenmedik bir karar alındı. Beraber rol almak istemeyen Engin Altan Düzyatan ve için da dizi, isim değişikliğine gidecek. Bu durum Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı. Peki yani Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü gibi sorular merak ediliyor. Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve 'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul hakkında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 2 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Diriliş Ertuğrul'dan şoke eden haberler geliyor. Diriliş Ertuğrul'da birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için çözüm bulundu. Fenomen yapımın yeni sezonunda isim değişikliğine gidilecek. Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış. Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Peki Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü?

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