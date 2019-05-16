Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 17.05.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 10:53

Diriliş'te şok! öldü mü? Hain tuzak...

final için son 2 bölüm. Beş sezondur izleyici karşısında olan Diriliş Ertuğrul 149.bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte finale doğru ilerliyor.

Diriliş'te şok! Ertuğrul Bey öldü mü? Hain tuzak...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi nefes kesen bir bölüm ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul de "Biz Oğuz atadan beri gelen yeminimiz de daha temiz demişiz daha ulak demişiz oğul" diyen Ertuğrul yeni devletin planları yapıyor.


DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Arıkbuka zehri ile Gündoğu ve Alpleri püskürtüyor. Öksüre öksüre mağaradan çıkan Alplerin ve Gündoğdu'nun hali haraptır. Gündoğdu çıkar çıkmaz Bamsı ve Gündüz'e onlara tuzak kurulduğunu söylüyor. Tam da o sırada etrafları sarılıyor. Ancak başarıya ulaşamıyorlar. Sırma obada İlbilge'nin hükmünün geçersizliğini ilan etmeye hazırlanırken. İlbilge obaya ağabeyi Beybolat'ın cansız bedeni ile geliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 149.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hatırladığınız gibi Arıkbuka'nın tuzağına düşmüştü. Lakin Ertuğrul önceden tedbirini almış olabilir ve Gündüz ile Bamsı onu kurtarmış olabilir. Gördüğünüz gibi Ertuğrul'un yanında Gündüz var. Ertuğrul ve alpleri oradan kurtulduktan sonra tekrar Berke Han'a gitmek için harekete geçerler. Fakat Arıkbuka'yı öldüremezler. Denizin kıyısında babasıyla konuşan Gündüz Alp "Bir gün bizde gemilerimizi denizlere sürebilecek miyiz?" sözüyle tekrardan Osmanlı'nın mesajları veriliyor.

"Biz Oğuz atadan beri gelen yeminimiz de daha temiz demişiz daha ulak demişiz oğul" diyen Ertuğrul Bey ise yeni devletin planları yapıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriDiriliş'te şok! Ertuğrul Bey öldü mü? Hain tuzak...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri