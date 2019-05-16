Diriliş'te şok! Ertuğrul Bey öldü mü? Hain tuzak...

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul nefes kesen bir bölüm ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde "Biz Oğuz atadan beri gelen yeminimiz de daha temiz demişiz daha ulak demişiz oğul" diyen Ertuğrul yeni devletin planları yapıyor.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? BÖLÜM ÖZETİ

Arıkbuka zehri ile Gündoğu ve Alpleri püskürtüyor. Öksüre öksüre mağaradan çıkan Alplerin ve Gündoğdu'nun hali haraptır. Gündoğdu çıkar çıkmaz Bamsı ve Gündüz'e onlara tuzak kurulduğunu söylüyor. Tam da o sırada etrafları sarılıyor. Ancak başarıya ulaşamıyorlar. Sırma obada İlbilge'nin hükmünün geçersizliğini ilan etmeye hazırlanırken. İlbilge obaya ağabeyi Beybolat'ın cansız bedeni ile geliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 149.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hatırladığınız gibi Ertuğrul Bey Arıkbuka'nın tuzağına düşmüştü. Lakin Ertuğrul önceden tedbirini almış olabilir ve Gündüz ile Bamsı onu kurtarmış olabilir. Gördüğünüz gibi Ertuğrul'un yanında Gündüz var. Ertuğrul ve alpleri oradan kurtulduktan sonra tekrar Berke Han'a gitmek için harekete geçerler. Fakat Arıkbuka'yı öldüremezler. Denizin kıyısında babasıyla konuşan Gündüz Alp "Bir gün bizde gemilerimizi denizlere sürebilecek miyiz?" sözüyle tekrardan Osmanlı'nın mesajları veriliyor.

"Biz Oğuz atadan beri gelen yeminimiz de daha temiz demişiz daha ulak demişiz oğul" diyen Ertuğrul Bey ise yeni devletin planları yapıyor.