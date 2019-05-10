reyting rekorları kıran programıRamazan ayı dolasıyla yurt genelinde aşevi kurma kampanyası başlatıldı.hareket eden Anlı'nın programına hayırsever vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.yapılacak aşevi için gerekli para kısa sürede toplandı. Dünkü programdaihtiyaç sahipleri için kurulması planlanan aşevinin de duyurusu yapıldı. Yine pek çok vatandaş, bu çağrıya kulak verip yardım kampanyasına katıldı. Yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyaya sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinende kayıtsız kalmadı.