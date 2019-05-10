Atv'nin reyting rekorları kıran programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ramazan ayı dolasıyla yurt genelinde aşevi kurma kampanyası başlatıldı. Kızılay ile el ele hareket eden Anlı'nın programına hayırsever vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Erzurum'da yapılacak aşevi için gerekli para kısa sürede toplandı. Dünkü programda Gaziantep'teki ihtiyaç sahipleri için kurulması planlanan aşevinin de duyurusu yapıldı. Yine pek çok vatandaş, bu çağrıya kulak verip yardım kampanyasına katıldı. Yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyaya sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen oyuncu Esra Bilgiç de kayıtsız kalmadı.
- Saklambaç
- 10.05.2019
- Gazete
‘Diriliş Ertuğrul’un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç, Müge Anlı'nın başlattığı kampanyaya destek çıktı
‘Diriliş Ertuğrul’un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç’ten alkışlık hareket. Güzel oyuncu, atv’deki ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’te başlatılan aşevi kampanyasına bağış duyurusuna destek çıktı...
Atv'nin reyting rekorları kıran programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ramazan ayı dolasıyla yurt genelinde aşevi kurma kampanyası başlatıldı. Kızılay ile el ele hareket eden Anlı'nın programına hayırsever vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Erzurum'da yapılacak aşevi için gerekli para kısa sürede toplandı. Dünkü programda Gaziantep'teki ihtiyaç sahipleri için kurulması planlanan aşevinin de duyurusu yapıldı. Yine pek çok vatandaş, bu çağrıya kulak verip yardım kampanyasına katıldı. Yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyaya sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen oyuncu Esra Bilgiç de kayıtsız kalmadı.
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