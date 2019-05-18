Bu sezon yerli dizilerin bir kısmı ekranlara veda edecek. Yaz ayına artık kısa bir süre kala birbirinden önemli ve reyting rekortmeni dizileri final yapacak. Aralarında İstanbullu Gelin, Diriliş Ertuğrul, Kızım, Söz ve Çarpışma dizilerinin bulunduğu önemli yapıtlar artık ekranlarda olmayacak. Peki bu sezon hangi diziler final yapacak? Her dizinin kendine göre bütçesi ve ayakta durabilmesi için belli bir reklam geliri olmak zorunda. Bazı diziler 9 reyting den aşağı aldığında zarar edebilirken, bazı diziler için 4 reyting oranı kazanca geçmesi için yeterli olabiliyor.

Ekranlarda reyting savaşı sona eriyor. Yaz ayına kısa bir süre kala yeni sezonda birbirinden önemli dizi ekranlara veda ediyor. Senaryo gereği final yapan dizilerin yanı sıra izlenme oranları düşük olan dizilerde erken final yapacak. Peki bu sezon hangi diziler final yapacak? Her dizinin kendine göre bütçesi ve ayakta durabilmesi için belli bir reklam geliri olmak zorunda. Bazı diziler 9 reyting den aşağı aldığında zarar edebilirken, bazı diziler için 4 reyting oranı kazanca geçmesi için yeterli olabiliyo

KIZIM

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisi Mayıs ayı itibariyle final yapacağı kesinleşti. Final nedeni olarak Med Yapım'ın 2019 - 2020 yeni sezonunda yeni bir dizi yapacağı oldu. Dizinin başrolünde ise Cansu Dere oynayacak.

SÖZ

Tims B Yapım'ın Söz dizisi için bu sezon final kararı alacağı iddia edildi. Söz dizisine iyi bir yerde bırakmak ve yerine Tolga Sarıtaş ile Ah Şu Çılgın Türkler isminde yeni bir diziye başlamak istediği iddia edildi

GÜLPERİ

Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi dizisi 3 Mayıs 2019 Cuma akşamı 30. bölümü ile final yaptı

HALKA

Halka dizisi için final kararı alındı. Özellikle 30 nisanda ekranlara gelen Halka dizisinin 1.74 reyting ile 30. sıralara kadar gerilemesi daha önce devam kararı alınan Halka dizisinin fişini çeken olay oldu

2019 YILINDA HANGİ DİZİLER FİNAL YAPACAK?

Her dizinin kendine göre bütçesi ve ayakta durabilmesi için belli bir reklam geliri olmak zorunda. Bazı diziler 9 reyting den aşağı aldığında zarar edebilirken, bazı diziler için 4 reyting oranı kazanca geçmesi için yeterli olabiliyor. O sebeple bu dizi 6 reyting alırken nasıl olur da final yapar diye aklınızda soru kalmasın. Oyuncuların popüler olması, mekana harcanın fazla olması ve ayrıca kıyafetlere verilen para ile dizide kullanılacak her türlü araç ve gereçlere verilen kiralar, dizinin minimum reyting oranın belirliyor.

2019 yılında bir çok diz hayatımıza girse de bazıları 3 bölüm sonrasını göremedi ve şu an bir çok kişi ismini bile hatırlamayarak tarihe karıştı diyebiliriz. Ne yazık ki hikaye yada oyuncular harika olsa da bunu seyirciye hissettirmek ve belli bir oranda izlenmek zorunda. Aksi halde reyting canavarına yem olmaktan öteye gidemezler. İşte böylesine sıkı rekabetin olduğu bir ortamda 2019 yılında yayına başlayan dizilerde dahil olmak üzere Hangi diziler final yapacak?