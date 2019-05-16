Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.05.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 12:49

: 15 Mayıs Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun dizisi

15 Mayıs belli oldu. Çarşamba günleri dizileri sıralamasında en çok aranılanlar arasında yer alan Diriliş Ertuğrul dizisinin reyting sonuçları açıklandı. Peki, konusunda son durum nedir? İşte Diriliş Ertuğrul ve Kuzgun dizilerinin ...

15 Mayıs reyting sonuçları

için bekleyiş sona erdi. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, Galatasaray - Akhisarspor kupa maçı nedeniyle bir hafta ara verdi. Öte yandan TRT 1'de yayınlanan ve final yapmasına son 2 bölüm kalan Diriliş Ertuğrul'un ve Kuzgun dizisinin reyting sonuçları belli oldu. Peki, 15 Mayıs konusunda son durum nedir? İşte listesi...

15 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 15.05.2019 DIZILER Kas.68 28.Kas
2 AKHISARSPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV 15.05.2019 SPOR PROGRAMLARI Eyl.68 23.22
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 15.05.2019 DIZILER 07.Mar 18.45
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 15.05.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.31 21.85
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 15.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 05.Oca 14.Nis
6 ZIRAAT TURKIYE KUPASI KUPA TORENI ATV 15.05.2019 SPOR PROGRAMLARI Nis.82 Kas.92
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 15.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.75 37.04
8 KUZGUN STAR TV 15.05.2019 DIZILER Mar.98 Eyl.82
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 15.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.81 Eki.21
10 HAVA DURUMU ATV 15.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.81 12.Nis
11 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 15.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.55 Ağu.49
12 IFTAR VAKITLERI ATV 15.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.52 Kas.42
13 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 15.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 03.Mar Ağu.99
14 ATV ANA HABER ATV 15.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.22 Kas.53
15 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 15.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.94 Eyl.28
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 15.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.83 Eki.21
17 ESRA EROL'DA ATV 15.05.2019 GERCEK YASAMLAR Şub.82 14.14
18 YEMIN KANAL 7 15.05.2019 DIZILER Şub.77 Haz.69
19 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 15.05.2019 DIZILER Şub.69 15.32
20 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 15.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.63 13.26

15 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 15.05.2019 DIZILER Eki.78 26.54
2 AKHISARSPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV 15.05.2019 SPOR PROGRAMLARI Eyl.74 24.23
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 15.05.2019 DIZILER Tem.39 19.96
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 15.05.2019 HABER PROGRAMLARI 07.Oca 27.86
5 ZIRAAT TURKIYE KUPASI KUPA TORENI ATV 15.05.2019 SPOR PROGRAMLARI Nis.53 Kas.37
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 15.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 04.Nis 09.Eyl
7 KUZGUN STAR TV 15.05.2019 DIZILER 04.Mar Eki.15
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 15.05.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.96 33.55
9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 15.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.79 Kas.51
10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 15.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.25 Kas.67
11 HAVA DURUMU ATV 15.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.68 10.Oca
12 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 15.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.65 Ağu.39
13 IFTAR VAKITLERI ATV 15.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 02.Haz Eyl.89
14 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 15.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.57 Haz.96
15 ATV ANA HABER ATV 15.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.19 08.Ağu
16 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 15.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Şub.16 Haz.83
17 THE TASTE TURKIYE FOX 15.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Oca.97 May.21
18 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 15.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 01.Eyl 11.Tem
19 SAHUR VAKITLERI ATV 15.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.81 5
20 YEMEKTEYIZ TV8 15.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.78 Eki.99

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriReyting sonuçları: 15 Mayıs Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Kuzgun dizisi reyting sonuçları listesi
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri