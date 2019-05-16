Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, Galatasaray - Akhisarspor kupa maçı nedeniyle bir hafta ara verdi. Öte yandan TRT 1'de yayınlanan ve final yapmasına son 2 bölüm kalan Diriliş Ertuğrul'un ve Kuzgun dizisinin reyting sonuçları belli oldu. Peki, 15 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 15 Mayıs reyting sonuçları listesi...
15 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|15.05.2019
|DIZILER
|Kas.68
|28.Kas
|2
|AKHISARSPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI
|ATV
|15.05.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Eyl.68
|23.22
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|15.05.2019
|DIZILER
|07.Mar
|18.45
|4
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|15.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.31
|21.85
|5
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|15.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|05.Oca
|14.Nis
|6
|ZIRAAT TURKIYE KUPASI KUPA TORENI
|ATV
|15.05.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Nis.82
|Kas.92
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|15.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.75
|37.04
|8
|KUZGUN
|STAR TV
|15.05.2019
|DIZILER
|Mar.98
|Eyl.82
|9
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|15.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.81
|Eki.21
|10
|HAVA DURUMU
|ATV
|15.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.81
|12.Nis
|11
|GULDUR GULDUR SHOW
|SHOW TV
|15.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.55
|Ağu.49
|12
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|15.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.52
|Kas.42
|13
|GULDUR GULDUR SHOW OZET
|SHOW TV
|15.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|03.Mar
|Ağu.99
|14
|ATV ANA HABER
|ATV
|15.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.22
|Kas.53
|15
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|15.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.94
|Eyl.28
|16
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|15.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.83
|Eki.21
|17
|ESRA EROL'DA
|ATV
|15.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Şub.82
|14.14
|18
|YEMIN
|KANAL 7
|15.05.2019
|DIZILER
|Şub.77
|Haz.69
|19
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|15.05.2019
|DIZILER
|Şub.69
|15.32
|20
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|15.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.63
|13.26
15 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|15.05.2019
|DIZILER
|Eki.78
|26.54
|2
|AKHISARSPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI
|ATV
|15.05.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Eyl.74
|24.23
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|15.05.2019
|DIZILER
|Tem.39
|19.96
|4
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|15.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|07.Oca
|27.86
|5
|ZIRAAT TURKIYE KUPASI KUPA TORENI
|ATV
|15.05.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Nis.53
|Kas.37
|6
|GULDUR GULDUR SHOW
|SHOW TV
|15.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|04.Nis
|09.Eyl
|7
|KUZGUN
|STAR TV
|15.05.2019
|DIZILER
|04.Mar
|Eki.15
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|15.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.96
|33.55
|9
|GULDUR GULDUR SHOW OZET
|SHOW TV
|15.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.79
|Kas.51
|10
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|15.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.25
|Kas.67
|11
|HAVA DURUMU
|ATV
|15.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.68
|10.Oca
|12
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|15.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.65
|Ağu.39
|13
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|15.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|02.Haz
|Eyl.89
|14
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|15.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.57
|Haz.96
|15
|ATV ANA HABER
|ATV
|15.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.19
|08.Ağu
|16
|KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL
|ATV
|15.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Şub.16
|Haz.83
|17
|THE TASTE TURKIYE
|FOX
|15.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Oca.97
|May.21
|18
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|15.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|01.Eyl
|11.Tem
|19
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|15.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.81
|5
|20
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|15.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.78
|Eki.99
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