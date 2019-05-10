Diriliş Ertuğrul'un güzel Halime Hatun'u Esra Bilgiç ve eşinden alkışlık hareket! Onlar da destek verdi
Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu Esra Bilgiç, Müge Anlı'nın başlattığı aşevi kampanyasına destek çıktı. Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Esra Bilgiç, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kızılay ile el ele hareket ederek başlatılan aşevi kurma kampanyasına, Beşiktaşlı futbolcu eşi Gökhan Töre ile birlikte bağışta bulundu.
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'ten Müge Anlı'ya tam destek! 26 yaşındaki güzel oyuncu Esra Bilgiç, eşi Gökhan Töre ile birlikte Müge Anlı'nın başlattığı kampanyaya bağışta bulundu. Bilgiç, Müge Anlı canlı yayınını izlediği o anların fotoğrafını çekip Instagram hesabından paylaştı.
KAYITSIZ KALAMADI!
Atv'nin reyting rekorları kıran programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ramazan ayı dolasıyla yurt genelinde aşevi kurma kampanyası başlatıldı. Kızılay ile el ele hareket eden Anlı'nın programına hayırsever vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Erzurum'da yapılacak aşevi için gerekli para kısa sürede toplandı. Dünkü programda Gaziantep'teki ihtiyaç sahipleri için kurulması planlanan aşevinin de duyurusu yapıldı. Yine pek çok vatandaş, bu çağrıya kulak verip yardım kampanyasına katıldı. Yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyaya sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen oyuncu Esra Bilgiç de kayıtsız kalmadı.
ESRA BİLGİÇ VE GÖKHAN TÖRE BAĞIŞTA BULUNDU
Güzel oyuncu, kampanyayı 1 milyon takipçisi olan Instagram hesabında paylaştı. Bilgiç, 'MÜGE' YAZ! 1 SMS AT! 10 TL BAĞIŞTA BULUN!' sloganlı yardım seferberliğini yayınladı. Kampanyanın geniş kitlelere duyurulmasına katkı sağlayan Bilgiç'in, eşi Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile bağışta bulunduğu öğrenildi. İşte futbolcu eşleri...