Diriliş Ertuğrul'un güzel Halime Hatun'u Esra Bilgiç ve eşinden alkışlık hareket! Onlar da destek verdi

KAYITSIZ KALAMADI!

Atv'nin reyting rekorları kıran programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Ramazan ayı dolasıyla yurt genelinde aşevi kurma kampanyası başlatıldı. Kızılay ile el ele hareket eden Anlı'nın programına hayırsever vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Erzurum'da yapılacak aşevi için gerekli para kısa sürede toplandı. Dünkü programda Gaziantep'teki ihtiyaç sahipleri için kurulması planlanan aşevinin de duyurusu yapıldı. Yine pek çok vatandaş, bu çağrıya kulak verip yardım kampanyasına katıldı. Yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyaya sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığıyla bilinen oyuncu Esra Bilgiç de kayıtsız kalmadı.

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