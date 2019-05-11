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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 16:20

'da şok iddia! öldü mü?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. hakkında çıkan haberler izleyicileri şoke etti. , Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı. Peki yani tarihte nasıl öldü gibi sorular merak edilirken, Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Diriliş Ertuğrul'da şok iddia! Ertuğrul bey öldü mü?

TRT 1'in severek izlenen dizisi 'da ayrılıklar peş peşe geldi. Bir isim daha diziye veda etti. Beybolat Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ali Ersan Duru diziden ayrıldı. Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Son bölümde, Ertuğrul'un kılıç darbesiyle Albastı öldü. Peki tarihte nasıl öldü? diziden ayrıldı mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA ENGİN ALTAN DÜZYATAN DİZİYE VEDA MI EDİYOR?

Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.

Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 148.BÖLÜM FRAGMANI

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