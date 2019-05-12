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  • Son Güncelleme: 12.05.2019 19:31

'da karar verildi! Yeni sezonda isim değişecek

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'un son bölümünde ayrılıklar peş peşe geldi. Beybolat Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ali Ersan Duru diziden ayrıldı. Üç bölüm sonra final yapacak diziye ilişkin son karar verildi. İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonuna ilişkin merak edilen detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru, Diriliş Ertuğrul'a veda etti.

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