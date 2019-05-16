Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme! 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin ailesinden çarpıcı sözler! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'dan 9 gündür haber alınamıyor! Peki Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin Kurnaz satıldı mı, kaçırıldı mı yoksa öldürüldü mü? Hepsi ve daha fazlası için, 16 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilirsiniz!