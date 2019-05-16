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  • Son Güncelleme: 16.05.2019 12:51

canlı yayınında Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalar! 16 Mayıs

canlı yayınında, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak! Ecrin Kurnaz'ın anneannesi canlı yayında neler anlatacak? Ecrin Kurnaz satıldı mı, kaçırıldı mı yoksa öldürüldü mü? 'te bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 16 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!

canlı yayınında şok gelişme! 1.5 yaşındaki Ecrin bebeğin ailesinden çarpıcı sözler! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'dan 9 gündür haber alınamıyor! Peki Ecrin bebeğe ne oldu? Ecrin Kurnaz satıldı mı, kaçırıldı mı yoksa öldürüldü mü? Hepsi ve daha fazlası için, 16 Mayıs canlı yayınını izleyebilirsiniz!

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