Her hafta çarşamba günü TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Arıkbuka ve Ertuğrul Bey'in arasındaki kovalamaca geceye damgasını vurdu. İzleyiciler şimdi heyecanla Diriliş Ertuğrul 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu'nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey'in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey'i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı'yı kendine doğru çekmişti.

ERTUĞRUL TUZAĞI BOZABİLECEK Mİ?

Arıkbuka'nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı'yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka'nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı'yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.

ARIKBUKA'NIN YENİ PLANI NE?

Kurduğu tuzağa kendisi düşen Arıkbuka'nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka'yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat'ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak?