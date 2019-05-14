Yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un geçen hafta yayınlanan bölümünde Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru, Diriliş Ertuğrul'a veda etti.
Yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un geçen hafta yayınlanan bölümünde Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru, Diriliş Ertuğrul'a veda etti.
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