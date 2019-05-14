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  • 14.05.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 19:28

'da final öncesi karar! Yeni sezonda farklı konsept olacak

Ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'un geçen haftaki bölümünde ayrılıklar ardı arkasına yaşandı. Beybolat Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ali Ersan Duru diziden ayrıldı. Üç bölüm sonra final yapacak dizinin yeni konsepti için karar verildi. İşte Diriliş'in yeni sezonuna ilişkin son detaylar...

Yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un geçen hafta yayınlanan bölümünde Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru, Diriliş Ertuğrul'a veda etti.

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