Diriliş Ertuğrul dizisindan ayrılacak olan Engin Altan Düzyatan hakkında şok gerçek! Aslında...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla bir mekandan çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrıldıktan sonra kariyerine yapımcı olarak devam edeceğini ve bunun için çalışmalara balşadığını belirtmişti. Attığı her adım hayranları tarafından büyük bir merakla takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisinin yakışıklı oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın nereli olduğu ise merak konusu oldu. İşte Engin Altan Düzyatan'ın gerçek memleketi...

14.05.2019 09:46 - Son Güncelleme: 14.05.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





