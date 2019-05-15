TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un final tarihi yaklaşmaya başladı. Tarihi dizinin izleyicileri şimdi büyük bir merakla Diriliş Ertuğrul final tarihi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Osman Gazi'nin hayat hikayesini anlatacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Osman Gazi adıyla TRT 1 ekranlarında yeniden başlayacak olan Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi 29 Mayıs Çarşamba günü 150. bölümüyle final yapacak.

OSMAN GAZİ DEVRİ BAŞLIYOR

Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikâyede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Diriliş Osman dizisi 2019 yılı Ekim veya Kasım ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam edecek. Dizide Osman Gazi karakterini Burak Özçivit canlandıracak.

SON KARAR VERİLDİ

Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adının değişmesi kararlaştırıldı.

İŞTE YENİ SEZONA DAİR DETAYLAR...

Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda finalde ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.