TRT 1'de Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki ile yine Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve Mergen öldü mü sorularının yanıtı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 147.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Diriliş Ertuğrul 147.bölüm fragmanında düşmanlar tarafından ele geçirilen Ertuğrul Bey tarafından; ''Allahım, bize zalimler karşısında baş eğdirme! Bana şehitlerimizin intikamını almayı, kardeşlerimin kanlarının hesabını sormayı nasip et...'' edilen dua yüreklere dokundu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 147.BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul"da oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul 147.bölümüyle 8 Mayıs çarşamba tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey'in abisi Gündoğdu Bey oba geri dönüyor. Gündoğdu uzun süre sonra tekrar dizede yer alacak. Ertuğrul abisi Gübdoğdu'ya savaş planlarından bahsediyor. Büyük cenk için geri sayım başladı. "Düşmanlarımızı bertaraf ettik. Hasret çektiklerimize de kavuştuk çok şükür. Büyük cenk için geriye kalan tek şey bizim ilk meşaleyi yakmamız olacak" diyen Ertuğrul Bey abisi ile birlikte büyük savaşa hazırlanıyor. Finale kısa bir süre kala izleyenleri şaşırtacak savaş sahneleri yaşanacak.

Albastı'yı İlbilge sayesinde öldüren Ertuğrul Bey evlilik sözünü yerine getirecek mi? Diriliş Ertuğrul 146.bölüm 2.fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu konuda netlik kazanacak.