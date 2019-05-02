Hercai 8. yeni bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai 8. yeni bölümde Reyyan ve Miran birbirine kavuşabilecek mi? Miran'ın Reyyan'a aşık olduğunu fark eden Azize Aslanbey, torununu git gide kaybediyor. Peki, bu durumda Azize'nin yeni planı ne olacak? İşte Hercai 8. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

HERCAİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA