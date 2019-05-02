Hadi Magazin ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı Ertuğrul karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı bir oyuncumuz ile ilgili sevgili hadiciler. Bu oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kuveyt'te kendi adıyla dünya genelinde satışa çıkacak parfümün tanıtımını yaptı. Sizce kimden bahsediyoruz?" denildi. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul karakteri kimdir? İşte 2 Mayıs Hadi Magazin ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ MAGAZİN İPUCU SORUSU (2 MAYIS 2019)

Soru: Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul karakteri kimdir?

Cevap: ENGİN ALTAN DÜZYATAN

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'A KUVEYT'TE YOĞUN İLGİ

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuveyt'te hayran kitlesiyle buluştu.

Kendi adına çıkarılacak parfümün tanıtım etkinliğine katılmak için Kuveyt'e gelen Düzyatan, başkent Kuveyt'teki El-Hamra Tower'da sevenleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın yanı sıra yüzlerce Engin Altan Düzyatan hayranı katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisi müziklerinin çalındığı buluşmada, Düzyatan sevenleri, ünlü oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Ünlü oyuncu, geçen eylül ayında Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyarette, ünlü bir parfüm grubunun sahibi iş adamı Şeyh Macid es-Sabah'la kendi adına parfüm çıkarmak için anlaşma yapmıştı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Düzyatan, tiyatroyla lisedeyken tanıştı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

İlk olarak 2001 yılında gösterime giren Ruhsar adlı T.V. dizisinde rol alarak oyunculuğa başlayan Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum benim ve Alacakaranlık adlı dizilerle oyunculuk deneyimini arttırdı. Düzyatan'ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Mehmet Altıoklar'ın yönettiği Beyza'nın Kadınları oldu.

Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.

Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır. Arnavut asıllıdır. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiştir.