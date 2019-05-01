Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ve Ertuğrul Bey evlenecek mi? Tarihte böyle bir olay var mı?

Her çarşamba TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. Ertuğrul Bey'in İlbilge Hatun'la evlenip evlenmeyeceği ise merak konusu oldu. Yeni bölümü izleyen izleyiciler Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ve Ertuğrul Bey evlenecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA İLBİLGE HATUN VE ERTUĞRUL BEY EVLENECEK Mİ?

Tarihi kaynaklara göre böyle bir olay tarihte yer almıyor. Dizide kurgusal olarak böyle bir olayın olma ihtimali olsa da tarihi kaynaklarda böyle bir olay yok.

İLBİLGE HATUN TARİHTE KİMDİR?

Tarihte İlbilge Hatun, Göktürk Devleti döneminde yaşamıştır. Göktürk Devleti'nin Türk Kağanı Bilge Kağan'ın annesidir. Eşi Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan'dır. Türklerin devlet anlayışı ile yönetimi, kültürel öğeleri, komşuları ile soydaşlarıyla olan ilişkileri ve sosyal yaşantısıyla ilgili önemli bilgiler içeren Orhun Kitabeleri'nde İlteris Kagan'in en büyük destek ve yardımcılarından birinin esi İlbilge Hatun olduğu belirtilmektedir. İlbilge Hatun'un torunları Yollıg Tigin, Bilge Kutluk Tengri Kağan'dır.

HANDE SORAL KİMDİR?

2 Şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak, Hande Soral'ın performansını beğendi ve ona oyunculuk için teklif sundu. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.

Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veriyor.