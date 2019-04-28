TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul çarşamba günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Ertuğrul Bey, yeni bölümde hainleri infaz etti. Heyecan dolu bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 146. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Gündoğdu'nun Kayı Obası'na geri döndüğü görülüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu tuzakla Alıncak'ı öldürüp Dragos'u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı'nın oğlu Aybars'ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak'ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü.

DRAGOS'U KURTARMA PLANI

Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos'un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos'u kurtarma planı kurmuştu. Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı.

ALBASTI'NIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Hem kaledekilerin Dragos'u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat'ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos'a dair yeni bir hamle yapacağını biliyordu. Oyununu da buna göre kurmuştu.

İLBİLGE ABİSİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Bu arada İlbilge'de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey'in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydi.

BRANAS VE ADAMLARININ AKIBETİ NE OLACAK?



Dragos'u idam için Macellum'a getirtip alplarını ahali kılığında meydana diken Ertuğrul Bey Dragos üzerinden Albastı'nın kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Kale'den Dragos'u kurtarmak için gelen Branas ve adamlarının akıbeti ne olacak? Söğüt imamından pişmanlık üstüne bir sohbet dinleyip muradı Ertuğrul Bey'den af dilemek olan Bamsı bu gayesine ulaşabilecek mi? Öğrendiği gerçekler nihayetinde İlbilge hatunun ağabeyi Beybolat Bey konusundaki tavrı ne olacak?