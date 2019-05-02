1 Mayıs reyting sonuçları belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi Total kategorisinde RTG 14.2, Share 31.51 ile birinci oldu. Öte yandan Çarşamba günü dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs reyting sonuçları konusunda son gelişmeler neler? İşte 1 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları...
1 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|01.05.2019
|DIZILER
|14.Şub
|31.51
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.91
|23.55
|3
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|01.05.2019
|DIZILER
|06.Ağu
|15.Şub
|4
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|01.05.2019
|DIZILER
|May.75
|15.27
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|01.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|May.56
|29.17
|6
|KUZGUN
|STAR TV
|01.05.2019
|DIZILER
|Nis.61
|Eki.23
|7
|SURVIVOR BIL BAKALIM
|TV8
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.14
|09.Şub
|8
|YEMIN
|KANAL 7
|01.05.2019
|DIZILER
|Mar.64
|Eyl.83
|9
|SEN ANLAT KARADENIZ (OZET)
|ATV
|01.05.2019
|DIZILER
|Mar.22
|Ağu.83
|10
|ESRA EROL'DA
|ATV
|01.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.17
|15.34
|11
|ATV ANA HABER
|ATV
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.Mar
|Eki.37
|12
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.84
|09.Ağu
|13
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.83
|16.May
|14
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.69
|13.Ara
|15
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.54
|May.83
|16
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.19
|Haz.26
|17
|KUZGUN (OZET)
|STAR TV
|01.05.2019
|DIZILER
|Şub.18
|05.May
|18
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|01.05.2019
|DIZILER
|Oca.93
|Eki.42
|19
|GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
|SHOW TV
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.91
|Nis.37
|20
|PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI
|TRT 1
|01.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.88
|Eyl.88
|21
|BENI BIRAKMA
|ATV
|01.05.2019
|DIZILER
|Oca.86
|Kas.22
|22
|HAVA DURUMU
|ATV
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.84
|May.52
|23
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.77
|06.Mar
|24
|ELIF
|KANAL 7
|01.05.2019
|DIZILER
|Oca.76
|Mar.78
|25
|SICAK GELISME
|KANAL D
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.74
|07.Nis
|26
|GELINIM MUTFAKTA
|KANAL D
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.68
|Eki.17
|27
|HABER ONU
|SHOW TV
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.62
|Haz.73
1 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|DIRILIS ERTUGRUL
|TRT 1
|01.05.2019
|DIZILER
|14.64
|34.82
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.82
|27.86
|3
|DIRILIS ERTUGRUL (OZET)
|TRT 1
|01.05.2019
|DIZILER
|05.Eyl
|17.31
|4
|KUZGUN
|STAR TV
|01.05.2019
|DIZILER
|Nis.93
|11.Tem
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|01.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|04.Şub
|22.39
|6
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Mar.26
|20.84
|7
|SURVIVOR BIL BAKALIM
|TV8
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.94
|07.Mar
|8
|PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI
|TRT 1
|01.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.52
|Ara.98
|9
|YEMIN
|KANAL 7
|01.05.2019
|DIZILER
|Şub.52
|Tem.63
|10
|GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
|SHOW TV
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.42
|06.Oca
|11
|YAPARSIN ASKIM
|FOX
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.41
|May.97
|12
|ATV ANA HABER
|ATV
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.14
|Ağu.77
|13
|SEN ANLAT KARADENIZ
|ATV
|01.05.2019
|DIZILER
|02.Ağu
|Nis.99
|14
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.97
|Haz.43
|15
|KUZGUN (OZET)
|STAR TV
|01.05.2019
|DIZILER
|Oca.85
|05.Şub
|16
|COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL
|KANAL D
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.62
|04.Şub
|17
|ESRA EROL'DA
|ATV
|01.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Oca.54
|09.Nis
|18
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.54
|Eyl.45
|19
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.52
|06.Mar
|20
|YEMIN (OZET)
|KANAL 7
|01.05.2019
|DIZILER
|Oca.48
|Haz.17
|21
|BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER
|KANAL D
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.44
|May.88
|22
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.43
|20.81
|23
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|01.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.38
|Ağu.47
|24
|SPOR GUNDEMI
|KANAL D
|01.05.2019
|SPOR PROGRAMLARI
|Oca.37
|Nis.68
|25
|HABER ONU
|SHOW TV
|01.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.31
|Haz.64
|26
|AILELER YARISIYOR
|TRT 1
|01.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Oca.25
|09.Nis
|27
|CUKUR (TKR)
|SHOW TV
|01.05.2019
|DIZILER
|Oca.23
|Tem.55
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