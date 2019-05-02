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  • Son Güncelleme: 02.05.2019 13:33

1 Mayıs : Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Diriliş Ertuğrul dizisi reyting sonuçları

1 Mayıs için bekleyiş sona erdi. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Öte yandna Diriliş Ertuğrul dizisinin de reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, konusunda son durum nedir? İşte ...

1 Mayıs reyting sonuçları

1 Mayıs belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi Total kategorisinde RTG 14.2, Share 31.51 ile birinci oldu. Öte yandan Çarşamba günü dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından merak ediliyor. konusunda son gelişmeler neler? İşte ...

1 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 01.05.2019 DIZILER 14.Şub 31.51
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.91 23.55
3 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 01.05.2019 DIZILER 06.Ağu 15.Şub
4 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 01.05.2019 DIZILER May.75 15.27
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 01.05.2019 GERCEK YASAMLAR May.56 29.17
6 KUZGUN STAR TV 01.05.2019 DIZILER Nis.61 Eki.23
7 SURVIVOR BIL BAKALIM TV8 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.14 09.Şub
8 YEMIN KANAL 7 01.05.2019 DIZILER Mar.64 Eyl.83
9 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 01.05.2019 DIZILER Mar.22 Ağu.83
10 ESRA EROL'DA ATV 01.05.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.17 15.34
11 ATV ANA HABER ATV 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Mar Eki.37
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.84 09.Ağu
13 ATV GUN ORTASI ATV 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.83 16.May
14 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.69 13.Ara
15 YAPARSIN ASKIM FOX 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.54 May.83
16 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.19 Haz.26
17 KUZGUN (OZET) STAR TV 01.05.2019 DIZILER Şub.18 05.May
18 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 01.05.2019 DIZILER Oca.93 Eki.42
19 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.91 Nis.37
20 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 01.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.88 Eyl.88
21 BENI BIRAKMA ATV 01.05.2019 DIZILER Oca.86 Kas.22
22 HAVA DURUMU ATV 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.84 May.52
23 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.77 06.Mar
24 ELIF KANAL 7 01.05.2019 DIZILER Oca.76 Mar.78
25 SICAK GELISME KANAL D 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.74 07.Nis
26 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.68 Eki.17
27 HABER ONU SHOW TV 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.62 Haz.73

1 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 01.05.2019 DIZILER 14.64 34.82
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.82 27.86
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 01.05.2019 DIZILER 05.Eyl 17.31
4 KUZGUN STAR TV 01.05.2019 DIZILER Nis.93 11.Tem
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 01.05.2019 GERCEK YASAMLAR 04.Şub 22.39
6 ATV GUN ORTASI ATV 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Mar.26 20.84
7 SURVIVOR BIL BAKALIM TV8 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.94 07.Mar
8 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 01.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.52 Ara.98
9 YEMIN KANAL 7 01.05.2019 DIZILER Şub.52 Tem.63
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.42 06.Oca
11 YAPARSIN ASKIM FOX 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.41 May.97
12 ATV ANA HABER ATV 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.14 Ağu.77
13 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 01.05.2019 DIZILER 02.Ağu Nis.99
14 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.97 Haz.43
15 KUZGUN (OZET) STAR TV 01.05.2019 DIZILER Oca.85 05.Şub
16 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL KANAL D 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.62 04.Şub
17 ESRA EROL'DA ATV 01.05.2019 GERCEK YASAMLAR Oca.54 09.Nis
18 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.54 Eyl.45
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.52 06.Mar
20 YEMIN (OZET) KANAL 7 01.05.2019 DIZILER Oca.48 Haz.17
21 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.44 May.88
22 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.43 20.81
23 YEMEKTEYIZ TV8 01.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.38 Ağu.47
24 SPOR GUNDEMI KANAL D 01.05.2019 SPOR PROGRAMLARI Oca.37 Nis.68
25 HABER ONU SHOW TV 01.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.31 Haz.64
26 AILELER YARISIYOR TRT 1 01.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Oca.25 09.Nis
27 CUKUR (TKR) SHOW TV 01.05.2019 DIZILER Oca.23 Tem.55

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