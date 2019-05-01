Her çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde bu haftaki gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İzleyiciler merakla bu hafta neler olacağını bekliyordu. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Gündoğdu Bey obaya geri dönüyor. Dizinin izleyicileri Diriliş Ertuğrul Gündoğdu Bey kimdir sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, Gündoğdu Bey tarihte var mı? İşte Gündoğdu Bey'in hayatı...

GÜNDOĞDU BEY KİMDİR?

Gündoğdu kendisini kardeşiyle Alaaddin Keykubat'ın yardımına gittikleri Yassıçemen Meydan Muharebesi'nde göstermiştir. Bu savaş sonrasında Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1.Alaaddin Keykubat, Gündoğdu'nun kardeşi Ertuğrul Gazi'ye Hilat (Elbise-Hükümdarlık Sembolü) giydirerek kendisine Ankara yakınlarındaki Karacadağ ve çevresini vermiştir. Daha sonra Osmanlı devletinin temelleri atılmaya başlanmıştır. Gündoğdu Bey ise Kayı boyunun büyük bir çoğunluğunun Ana Vatan Orta Asya'ya gitmek istemelerini kıramamış ve kardeşi Sungur Tekin ile birlikte Orta Asya'ya göç etmiştir.