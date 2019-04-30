Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral hakkında hayrete düşüren gerçek!

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de televizyon dünyasının beğenilen yüzleri arasında. Aynı şekilde Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'da yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile gönüllerde taht kuruyor. Diriliş Ertuğrul dizisindeki İlbilge Hatun karakteriyle kariyer hayatında büyük bir tırmanışa geçen Hande Soral'la ilgili bu gerçeği öğrenenler 'televizyonda göründüğünden çok daha farklıymış' yorumlarını yapıyor.

30.04.2019 19:21 - Son Güncelleme: 30.04.2019 19:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





