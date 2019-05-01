Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Albastı Beybolat Bey'i Moğol Arıkbuka'nın kurtarmasının ardından izleyiciler bu karakteri araştırmaya başladı. Peki, Aribuka kimdir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAKİ ARIKBUKA KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümünde Arıkbuka, Albastı Beybolat'ı kurtardı. Dizide Arıkbuka'yı Emre Erçil canlandırıyor.

TARİHTE ARIKBUKA VAR MI?

Tarihteki kaynaklara göre Arık Buka, Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın oğullarından Tuluy Han'ın oğlu olarak geçmektedir. Büyük Han Möngke'nin ölümünün ardından kardeşleri Kubilay ve Hülagü seferde oldukları için kısa bir süre tahta çıkmıştır. Tahta kimin çıkacağının belirlenmesi için toplanan kurultayda 1260 yılında yapılan görüşmelerde rakip gruplar uzlaşmaya varamaz ve hem Kubilay hem Arık Böke tahta geçer. Moğol İmparatorluğu bu çekişme içinde üç yıl boyunca iç savaş yaşayacaktır. Savaşta Arık Böke gelenekçi Moğol prensleri tarafından desteklenirken, Kubilay ise Kuzey Çin ve Mançurya prensleri tarafından desteklenir.

EMRE ERÇİL KİMDİR?

Emre Erçil, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra İçerde, Ulan İstanbul, Milat ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde rol almıştır.

Fox TV'de yayınlanan; kadrosunda Timur Acar, Gonca Sarıyıldız, Hakan Bilgin, Ruhi Sarı, Deniz Can Aktaş, Seren Deniz Yalçın, Kemal Uçar, Emre Erçil, Ülkü Hilal Çiftçi ve Defne Yalnız'ın yer aldığı Nerdesin Birader dizisinde Kıbrıslı karakterini canlandırdı.

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Aribuka karakterini canlandırmaktadır.