TRT 1'de Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki ile yine Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Turgut Alp ve Mergen öldü mü sorularının yanıtı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Ertuğrul Bey'in yeni düşmanı son bölümde ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi merakla Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanını bekliyorlardı. Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 147.bölümüyle 8 Mayıs Çarşamba tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul"da oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu dizi 150.bölümüyle final yapacak.