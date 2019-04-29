TRT 1 ekranlarının fenomen dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Diriliş Ertuğrul hakkında çıkan haberler izleyicileri şoke etti. Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı. Diriliş dizisi hakkında her gün ortaya değişik iddialar atılıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ve konuşulanı ise başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği oldu. Diriliş Ertuğrul'un 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Peki Ertuğrul bey tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul dizisine geri dönen Gündoğdu Bey kimdir, tarihte var mı? İşte tüm detaylar

Ertuğrul Bey, son bölümde Dragos'u infaz etti. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in abisi geri dönüyor. Obaya geri dönen Gündoğdu Bey, Ertuğrul Bey ile birlikte savaş hazırlıklarına katılıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 146.bölüm fragmanı ve tüm detaylar gelişmeler.