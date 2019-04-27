Başrolünde yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle sadece Türkiye değil özellikle Arap dünyasında da çok sevilen Engin Altan Düzyatan'dan mis gibi yatırım... Başarılı oyuncu, yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren parfümü 'First Impression'ı dünya pazarına çıkartmak için düğmeye bastı.

Parfüm için Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmet el-Cabir el-Sabah'in kuzeni Majed Al Sabah'dan teklif alan oyuncu, daha önce Tom Ford'un parfümünü hazırlayan çok özel bir ekip ile çalıştı. Engün Altan Düzyatan, parfümünü önceki akşam Kuveyt'teki Alhamra Tower'da tanıttı. Gecede; Türk, İtalyan, Fransız, Kore Büyükelçileri, bürokratlar, Majed Al Sabah ve ailesi ile emirin torunları vardı. Düzyatan, "Bu proje için büyük heyecan duyuyorum. Dünyada birçok başarılı ismin parfüm üreticisiyle bunu hazırlamak müthiş bir güvendi. Unisex bir parfüm olmasını çok istedim, sofistike ve etkileyici bir kokusu var" dedi.





Parfüm ilk olarak: Türkiye, ABD, Ingiltere, Italya, Fransa, Rusya, Kuveyt, Katar ve Birlesik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde satışa sunulacak.

Ünlü oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul' kostümleri giyen Kuveytli minik hayranlarıyla böyle hatıra pozu verdi.





SINIR AŞAN BAŞARI

Düzyatan, tanıtımın yapıldığı alanı dolduran hayranlarını kırmayarak herkesle fotoğraf çektirdi.