Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.04.2019
  • Gazete

’ dizisiyle şöhreti sınırlarını aşan 'a yoğun ilgi

’ dizisiyle şöhreti sınırlarını aşan , tüm dünyada satılacak parfümünü önceki akşam Kuveyt’te tanıttı. Oyuncu, sevgi seliyle karşılaştı.

Mis gibi ilgi

Başrolünde yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle sadece değil özellikle Arap dünyasında da çok sevilen Engin Altan Düzyatan'dan mis gibi yatırım... Başarılı oyuncu, yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren parfümü 'First Impression'ı dünya pazarına çıkartmak için düğmeye bastı.

Parfüm için Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmet el-Cabir el-Sabah'in kuzeni Majed Al Sabah'dan teklif alan oyuncu, daha önce Tom Ford'un parfümünü hazırlayan çok özel bir ekip ile çalıştı. Engün Altan Düzyatan, parfümünü önceki akşam Kuveyt'teki Alhamra Tower'da tanıttı. Gecede; Türk, İtalyan, Fransız, Kore Büyükelçileri, bürokratlar, Majed Al Sabah ve ailesi ile emirin torunları vardı. Düzyatan, "Bu proje için büyük heyecan duyuyorum. Dünyada birçok başarılı ismin parfüm üreticisiyle bunu hazırlamak müthiş bir güvendi. Unisex bir parfüm olmasını çok istedim, sofistike ve etkileyici bir kokusu var" dedi.



Parfüm ilk olarak: Türkiye, ABD, Ingiltere, Italya, , , Kuveyt, ve Birlesik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde satışa sunulacak.
Ünlü oyuncu, 'Diriliş Ertuğrul' kostümleri giyen Kuveytli minik hayranlarıyla böyle hatıra pozu verdi.



SINIR AŞAN BAŞARI
Düzyatan, tanıtımın yapıldığı alanı dolduran hayranlarını kırmayarak herkesle fotoğraf çektirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri‘Diriliş Ertuğrul’ dizisiyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Engin Altan Düzyatan'a yoğun ilgi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri