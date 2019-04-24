Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğullarıyla bu evde yaşıyor!

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın yaşadığı ev herkesi şaşkına çevirdi. Usta oyuncu Engin Altan Düzyatan ile güzel eşi Neslişah Alkoçlar soyal medyanın gündemine bu kez evleriyle oturdu. İşte hayranlarını bile şaşkına çeviren Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar çiftinin evi.