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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğullarıyla bu evde yaşıyor!

Diriliş Ertuğrul dizisi ile dünya çapında hatrı sayılır bir hayran kitlesi edinen Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'a kısa bir süre sonra veda edecek ve yerini Burak Özçivit'e bırakacak. Eşi Neslişah Alkoçlar ile Türkiye'nin parmakla gösterdiği bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın özel hayatları merak ediliyor. Bunlardan biri de evleri. Tası tarağı toplayıp, şehirin daha uç noktalarına giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar 'ın evleri parmak ısırtıyor. Sadece onlar mı? Tabi ki hayır! Murat Yıldırım'ın evinin aşağı kalır bir yanı yok. Ünlülerin saray yavrusu gibi evlerini görmeye hazır mısınız?

24.04.2019 17:44 - Son Güncelleme: 24.04.2019 17:50
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğullarıyla bu evde yaşıyor!

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın yaşadığı ev herkesi şaşkına çevirdi. Usta oyuncu Engin Altan Düzyatan ile güzel eşi Neslişah Alkoçlar soyal medyanın gündemine bu kez evleriyle oturdu. İşte hayranlarını bile şaşkına çeviren Engin Altan Düzyatan Neslişah Alkoçlar çiftinin evi.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğullarıyla bu evde yaşıyor!

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğullarıyla bu evde yaşıyor!

Murat Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğullarıyla bu evde yaşıyor!

Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğullarıyla bu evde yaşıyor!

Yıldırım'ın, evine özel olarak sauna, buhar odası, spor salonu ve sinema odası yaptırdığı öğrenildi.

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