Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar oğullarıyla bu evde yaşıyor!
Diriliş Ertuğrul dizisi ile dünya çapında hatrı sayılır bir hayran kitlesi edinen Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'a kısa bir süre sonra veda edecek ve yerini Burak Özçivit'e bırakacak. Eşi Neslişah Alkoçlar ile Türkiye'nin parmakla gösterdiği bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın özel hayatları merak ediliyor. Bunlardan biri de evleri. Tası tarağı toplayıp, şehirin daha uç noktalarına giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar 'ın evleri parmak ısırtıyor. Sadece onlar mı? Tabi ki hayır! Murat Yıldırım'ın evinin aşağı kalır bir yanı yok. Ünlülerin saray yavrusu gibi evlerini görmeye hazır mısınız?
24.04.2019 17:44
- Son Güncelleme: 24.04.2019 17:50
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